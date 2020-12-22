شباب الأهلي والإمارات .. التحدي

المصدر: رأس الخيمة – محمد فضل، دبي- إيهاب زهدي

يستضيف شباب الأهلي في الرابعة و45 دقيقة من مساء اليوم، فريق الإمارات باستاد راشد ضمن مباريات دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في تحد خاص بين أندية الاحتراف ممثلاً في «فرسان دبي»، وأندية الهواية ممثلة في «الصقور».

وتعتبر الكأس الغالية، البطولة المفضلة لدى شباب الأهلي الأكثر فوزاً بألقابها، والتتويج بلقبها الطموح الدائم للفريق، فيما يأمل فريق الإمارات في الوصول للمباراة النهائية، تكرار التتويج بالكأس الغالية بعد فوزهم بها قبل 10 مواسم.

أهمية

وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أهمية لقاء اليوم، وقال: مثل هذه المباريات لا تقبل القسمة، والمباراة فرصة جيدة لاستعادة الثقة بعد الخسارة الأخيرة بالدوري وهي مواجهة صعبة،ومنافسنا سبق له اللعب في «المحترفين»،وعلينا التركيز لتحقيق الفوز، والمضي قدماً بالبطولة، وأشار إلى غياب عدد من اللاعبين المصابين على رأسهم أحمد خليل وهيلدون ومحمد مرزوق .

وأكد جوجيكا مدرب الإمارات تطلع الفريق لتجاوز «الفرسان»،ووصفه بالفريق القوي، وأشار إلى أن «الصقور» عبر كلباء في دور الـ 16 ويملك العزيمة لتحقيق فوز جديد على فريق كبير من منطلق أن المفاجآت واردة .

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