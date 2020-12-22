النصر وعجمان.. تضميد الجراح

المصدر: عجمان- ياسر قاسم، دبي- عدنان الغربي

يستضيف النصر نظيره عجمان في السابعة و45 دقيقة مساء اليوم، باستاد آل مكتوم، ضمن منافسات ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم في لقاء يسعى الفريقان خلاله لتضميد الجراح، بعد خسارتهما أمام العين وخورفكان على ملعبيهما في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي. ويدخل النصر المباراة بصفوف مكتملة، ولا يملك بديلاً عن الظفر ببطاقة العبور إلى المربع الذهبي، من أجل إرضاء جماهيره الغاضبة من خسارة العين وحتى يعيد ترتيب أوراقه في أجواء هادئة قبل العودة لمنافسات الدوري.

تحدٍ جديد

وأكد الكرواتي كرونوسلاف أن النصر يسعى لتقديم أفضل ما لديه لانتزاع بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة أغلى الكؤوس، وقال: نخوض تحدياً جديداً، وأتوقع مباراة صعبة لأن عجمان سيأتي بطموحات كبيرة وهو أمر طبيعي، وكل لاعبينا جاهزون، ونأمل تكرار الفوز على «البرتقالي»، كما حدث في مباراتنا بالجولة الرابعة للدوري.

استعدادات ذهنية

وجاءت استعدادات عجمان للمباراة ذهنية أكثر منها فنية بحسب المدير الفني أيمن الرمادي نظراً لضيق الوقت وحاجة اللاعبين للتحضير المعنوي المناسب، لا سيما بعد النتائج السلبية في دوري الخليج العربي وآخرها الخسارة من خورفكان، وقال الرمادي: الفريق جاهز من الناحية الفنية، واكتمل شفاء معظم المصابين، ولكن مشاركتهم تتوقف على الجاهزية المطلوبة.

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