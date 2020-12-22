غزارة أهداف وبطاقات في «خامسة الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

بدأت لعبة الكراسي الموسيقية في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، مع نهاية مباريات الجولة الخامسة، وتنازل فريق الإمارات عن الصدارة، التي تمسك بها 4 جولات، بخسارته الأولى، والتي جاءت على يد العروبة، ولم يفوت البطائح هدية العروبة، واصطاد عصفورين بحجر واحد، بعد أن فك شراكته أولاً مع مسافي في مجموع النقاط، وتربع على القمة برصيد 12 نقطة، ليتراجع الإمارات وصيفاً، ومسافي ثالثاً.

وترك أداء الصقور في آخر مباراتين على مستوى الدوري، علامات استفهام عديدة، خصوصاً أن رجال المدرب جوجيكا، خسروا 5 نقاط كاملة، فضلاً عن تراجع أداء الفريق مما كان عليه مع انطلاقة البطولة. وشهدت الجولة غزارة للأهداف والبطاقات الملونة، وسجل اللاعبون 25 هدفاً، وأشهر الحكام 26 بطاقة، منها بطاقة حمراء.

وبرزت من جديد قضية بث مباريات دوري الدرجة الأولى، والتي باتت لا تقل إثارة ومتابعة من دوري الخليج العربي، ورغم اتجاه عدد من الأندية إلى نقل المباريات عبر تطبيق «اليوتيوب»، إلا أن ذلك لن يكون كافياً للمتابعة الجماهيرية، والأمر يحتاج لاجتماعات مكثفة، لعودة إذاعة مباريات الدوري على القنوات الرياضية.

وعلى صعيد المباريات، فوت دبا الحصن فرصة مشاركة «الصقور» الوصافة، وفرط في الفوز على العربي، الذي عاد من بعيد، وأنهى المباراة متعادلاً بنتيجة 3-3، ليكسب كل فريق نقطة، رفعت رصيد الحصن إلى 8 في المركز الرابع، والعربي إلى 3 نقاط، فيما عاد التعاون لتقديم عروضه الجيدة وتوهجه، محققاً فوزاً مثيراً خارج قواعده على فريق دبا الفجيرة، بنتيجة 4-3، ليتقدم التعاون مركزين، ووصل للمركز الخامس بسبع نقاط.

وساهمت هزيمة «النواخذة» بالأربعة، في الإطاحة بالمدرب المصري طارق السيد، المدير الفني للفريق، والذي حقق من قبل أكثر من إنجاز مع فريقه دبا، لكن نتائج الفريق في الدوري والكأس، لم تكن مقبولة، ليغادر ويصبح خامس ضحايا دوري الهواة، وترك مصفوت، المركز الاخير بفوزه على الذيد والذي لا يمتلك سوى نقطة وحيدة.

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