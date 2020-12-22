ليفاندوفيسكي ضيف مؤتمر دبي الرياضي الدولي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشف مجلس دبي الرياضي عن مشاركة البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، نجم وهداف فريق بايرن ميونيخ، وأفضل لاعب في العالم، في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وسيتحدث عن قصة نجاحه في الملاعب، ووصوله إلى النجومية العالمية.

ويحمل المؤتمر عنوان «كرة القدم في القمة»، ويقام بالتزامن مع حفل توزيع جوائز «دبي غلوب سوكر» المقرر 27 الجاري بفندق أرماني في «برج خليفة».

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها ليفاندوفيسكي في المؤتمر وتأتي بالتزامن مع تقديمه موسماً استثنائياً سجل فيه 55 هدفاً في 47 مباراة وقاد فيه فريق بايرن ميونيخ لإحراز 5 ألقاب وهي دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري والكأس الألمانية وكأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الألمانية، كما فاز هو بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا وجائزة «فيفا» لأحسن لاعب في عام 2020.

تجربة

وسيتحدث ليفاندوفيسكي في المؤتمر عن تجربته الشخصية ونجاحاته في عالم كرة القدم ومحافظته على أدائه العالي واعتلاء قمة الهدافين والفوز بالعديد من الألقاب رغم تجاوزه 32 عاماً، كما سيكون مرشحاً قوياً للفوز بلقب جائزة «دبي غلوب سوكر» لأفضل لاعب في عام 2020 ويتنافس عليها مع البرتغالي كريستيانو رونالدو «يوفنتوس» والأرجنتيني ليونيل ميسي «برشلونة».

وستكون مشاركة ليفاندوفيسكي في مؤتمر دبي الرياضي الدولي فرصة للاعبي الكرة في الدولة والعالم للاستفادة من قصة نجاحه وكيفية بناء شخصيته الكروية والتغلب على التحديات والمحافظة على أدائه الفني والبدني العالي في القمة، بجانب التغلب على ضغوط المنافسة في أقوى البطولات.

ولن يكون ليفاندوفيسكي المتحدث الوحيد في المؤتمر ولا النجم الوحيد في حفل جوائز «دبي غلوب سوكر» حيث يعلن مجلس دبي الرياضي في الأيام المقبلة عن مشاركة المزيد من النجوم.

برج خليفة

قرر مجلس دبي الرياضي تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جوائز دبي غلوب سوكر في منطقة «برج خليفة» بحضور عدد من المعنيين بالرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً من داخل وخارج الدولة ومن ممثلي الأندية المرشحة المتنافسة على ألقاب الجائزة وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق ضوابط اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي والبروتوكول الخاص بالمناسبة، حث سيكون الحدث الأول على الإطلاق الذي يتم تنظيمه بمشاركة وحضور نجوم كرة القدم العالميين وصنّاع القرار فيها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز