جشك «النمور» ونوناتو «الذئاب» يعودان في الجولة 11 للدوري

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

يعود أحمد جشك مهاجم كلباء، ورولي نوناتو محترف الفجيرة، إلى صفوف فريقيهما، في الجولة 11 لدوري الخليج العربي لكرة القدم بعد غيابهما عن آخر مباراتين بالدوري، وكان جشك حصل على البطاقة الحمراء خلال مباراة «النمور» والإمارات، في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليغيب عن صفوف فريقه في مباراتي خورفكان والوحدة، وسيكون جاهزاً للقاء العين يوم الجمعة المقبل، فيما يعود نوناتو لاعب «الذئاب» لصفوف فريقه في مباراته أمام الوحدة ، الخميس المقبل، وكان اللاعب حصل على البطاقة الحمراء أمام الوصل، ضمن مسابقة الكأس.

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