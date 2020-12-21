مدرب بني ياس: هذه طبيعة مباريات الكأس والأهم التأهل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعرب الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس عن سعادته بفوز فريقه على الوصل والتأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، مؤكداً أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة إلى حد كبير رغم أنه ليس أفضل أداء لبني ياس هذا الموسم، ولكننا نجحنا في تحقيق هدفنا بالفوز.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" نعلم طبيعة مباريات الكأس التي غالباً لا تشهد أداء كبيراً، ولكن الأهم في مثل هذه المباريات هو الفوز والتأهل".

ووجه إيسايلا التهنئة للاعبيه، مؤكداً أن استمرار الانتصارات يساهم بالإيجاب على الحالة المعنوية للفريق في مختلف البطولات التي يخوضها.

وشدد مدرب بني ياس على ضرورة طوي صفحة التأهل في كأس رئيس الدولة والتركيز على المواجهة المهمة المرتقبة التي تنتظر الفريق، يوم السبت المقبل، أمام شباب الأهلي، في دوري الخليج العربي في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات.

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