أبو ناموس يمنح بني ياس بطاقة الصعود لنصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير أحمد بدوان

واصل أحمد شحدة أبو ناموس تألقه مع بني ياس وقاد فريقه للفوز على الوصل 1-0 ليمنح السماوي بطاقة الصعود إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وسجل البديل أبو ناموس هدف الفوز مجدداً لبني ياس بعد دخوله في الشوط الثاني من المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم، على استاد الشامخة، في دور الثمانية من المسابقة، ليقود الفريق للفوز للمباراة الثانية على التوالي بعدما كان قد سجل هدفاً في مرمى الشارقة في دوري الخليج العربي، وتسجيله هدفين في مرمى العروبة في دور الـ 16 من كأس رئيس الدولة.

وصعد بني ياس إلى نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي، إذ كان قد تأهل الفريق لنفس الدور الموسم الماضي قبل أن يخسر من الظفرة ثم إلغاء المسابقة بسبب جائحة كورونا.

جاءت المباراة متكافئة إلى حد كبير وسط حذر من الفريقين خاصة في الشوط الثاني الذي جاء أقل في المستوى الفني من الشوط الأول، إذ تبادل الطرفان المحاولات الهجومية في الشوط الأول، وحرم القائم تسديدة من عبد الرحمن صالح لاعب الوصل في الدقيقة الخامسة، فيما جاءت أخطر فرص بني ياس في الدقيقة 21 عن طريق عرضية من سهيل النوبي جهة اليمين وصلت إلى جواو بيدرو الذي وضعها بجوار القائم بغرابة.

وانخفض رتم الأداء في الشوط الثاني إلى أن نجح أحمد شحدة أبو ناموس الذي دخل في الدقيقة 59 في إحراز هدف المباراة الوحيد قبل ست دقائق من النهاية بعدما سدد الكرة من على حدود المنطقة وغيرت اتجاهها لتسكن الزاوية اليسرى لحارس الوصل حميد عبد الله.

وأشهر حكم المباراة في الوقت المحتسب بدل من الضائع البطاقة الحمراء في وجه فابيو ليما نجم الوصل.

وينتظر بني ياس في نصف النهائي الفائز من مباراة شباب الأهلي والإمارات التي تقام مساء غد.

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