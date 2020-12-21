العنبري: عزيمة لاعبي الشارقة سر التأهل لمربع الكأس الغالية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد عبد العزيز العنبري مدرب فريق الكرة بنادي الشارقة، أن فريقه، ورغم فوزه برباعية على الظفرة أمس، وتأهله إلى المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فإنه خاض مباراة صعبة أمام منافس قوي من الفرق المتطورة التي تضم عناصر متميزة، وقال: إن عزيمة اللاعبين ومجهودهم الكبير في المباراة السر في تحقيق الفوز بأربعة أهداف، وهي نتيجة جيدة عكست إصرار اللاعبين على التأهل.

وهنأ العنبري لاعبيه على الفوز، مشدداً على أهمية المواصلة بذات المستوى لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في مختلف المنافسات، مجدداً إشادته بالظفرة، ومتمنياً للفريق التوفيق في منافسة الدوري.

وفي المقابل أكد الكسندر فيلسيوفيتش مدرب الظفرة، أن سوء الحظ لازم فريقه في مباراته ضد الشارقة، مشيراُ إلى أن استقبال شباك خالد السناني لهدف مبكر أثر على مجريات اللقاء، بجانب أن لاعبيه لم يحالفهم التوفيق في عدد من الفرص التي أتيحت لهم قبل أن يضيف الشارقة هدفه الثاني، وقال: لم نستطع أن نعود إلى اللقاء بعد هذا الهدف، لأن اللاعبين شعروا بالإحباط رغم أن المحاولات لم تتوقف لكن بطريقة غير جيدة.

وأشار مدرب الظفرة إلى أنهم مطالبون بنسيان الخسارة والتركيز على مباريات الدوري المقبلة من أجل العودة للانتصارات.

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