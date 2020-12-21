«الآسيوي» يختار 4 لاعبين نجوماً للجولة العاشرة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كلاً من أحمد أبو ناموس لاعب بني ياس، رامون لوبيز لاعب خورفكان، وفابيو دي ليما لاعب الوصل، وزايد العامري لاعب الجزيرة، نجوماً للجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، وأوضح أن أبو ناموس، سجل هدفاً رائعاً بعد مراوغة أكثر من مدافع في الشارقة ليقود فريقه إلى فوز ثمين، أوقف تقدم الشارقة، وأشعل فتيل المنافسة، فيما نجح لوبيز، في قيادة خورفكان للفوز على عجمان، بتسجيله هدفي فريقه بالمباراة، كما لعب زايد العامري، دوراً مهما في فوز الجزيرة على الوصل، وسجل هدفاً من أهداف فريقه الثلاثة بينما تألق فابيو دي ليما، وسجل هدفي الوصل بالمباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز