إلغاء البطاقة الحمراء لبندر الأحبابي

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

ألغت هيئة الاعتراض على قرارات الحكام برابطة المحترفين البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب العين الدولي بندر الأحبابي في مباراة النصر الأخيرة بالجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، وذلك بعد الاحتجاج الذي تقدم به نادي العين في مواجهة قرار الحكم الذي اتخذه بعد الرجوع لتقنية الفيديو VAR وسيشارك الأحبابي في مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء باستاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي.

وكان حكم لقاء العين والنصر أشهر البطاقة الحمراء للأحبابي في الدقيقة 23 وأكمل العين المباراة بعشرة لاعبين.

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