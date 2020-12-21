بني ياس والوصل.. طموحات التأهل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، دبي - البيان الرياضي

يلتقي في الثامنة إلا ربع مساء اليوم باستاد الشامخة فريقا بني ياس والوصل في دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في ثاني مواجهة تجمع الفريقين الموسم الحالي، بعد مباراتهما بالجولة الأولى للدوري، ويطمح الفريقان للتأهل للدور التالي ومواصلة المشوار في البطولة الأغلى، ويدخل بني ياس اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير على الشارقة، ويسعى لتأكيد التفوق على الوصل بعد فوزه عليه برباعية في افتتاح الدوري، ولكنه لا ينسى أن «الإمبراطور» أخرجه من دور الـ 16 للكأس بموسمين متتاليين 2017-2016 و 2018-2017، وفي المقابل فإن المباراة فرصة للوصل لرد الدين لـ «السماوي»، ومصالحة جماهيره.

مسؤولية

وكشف البرازيلي هيلمان مدرب الوصل أنه يحب كثيراً فوز فريقه ، مبدياً عدم قلقه على وضع خط دفاع فريقه، مشيراً إلى أن مسؤولية تسجيل أي هدف في شباك الوصل تقع على عاتق الفريق بالكامل وليس على خط الدفاع فقط، ووصف مباراة اليوم، بالمهمة، مشدداً على أنه يسعى دائماً إلى الفوز من خلال العمل الجاد، مبدياً ثقته في لاعبي الوصل.

وأعرب الروماني إيسايلا مدرب بني ياس عن تفاؤله بتأهل فريقه إلى الدور التالي، وقال: الوصل رغم خسارته من الجزيرة بالدوري إلا أنه قدم مستوى رائعاً وهو يمتلك مدرباً جديداً ومتميزاً.

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