250 مباراة تتوّج علي خصيف عميداً للحراس

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

شارك علي خصيف «33 عاماً» حارس الجزيرة في 250 مباراة بدوري الخليج العربي لكرة القدم، ووصل إلى هذا الرقم بعد مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة أمام الوصل بالجولة العاشرة، ليكون عميداً لحراس المرمى في الدولة، وثاني أكثر لاعب مشاركة في مسيرة دوري المحترفين خلف عميد اللاعبين وليد عباس مدافع شباب الأهلي الذي وصل إلى 252 مباراة.

ويتقدم علي خصيف جميع حراس مرمى دورينا بعدد كبير من المشاركات تجعل من الصعب الوصول إلى رقمه في الوقت القريب حتى حال تحول من المشاركة الأساسية إلى مقاعد البدلاء، ويعتبر أقرب الحراس منافسة له على لقب «العميد»، ماجد ناصر «36 عاماً» حارس مرمى شباب الأهلي بمشاركته في 204 مباريات، يليه عادل الحوسني «31 عاماً» حارس مرمى الشارقة بعدد 201 مباراة، ما يؤكد الفارق الذي يتطلب فترة زمنية طويلة وتواجداً مستمراً في التشكيلة للوصول إلى 250 مباراة.

مشوار

وخلال مشواره مع الجزيرة الذي انطلق عام 2005 بعد الانضمام إليه من الفجيرة حقق خصيف في عهد الاحتراف العديد من النجاحات في بطولة الدوري والتي توج بلقبها مرتين، كما قاد فريقه لمركز الوصيف في 3 مواسم.

تاريخ

ودخل خصيف تاريخ كأس العالم للأندية بقيادته الجزيرة إلى المركز الرابع في مونديال 2017، وقدم مستويات متميزة خلال البطولة خصوصاً في المباراة الشهيرة أمام ريال مدريد قبل أن يغادر الملعب في الشوط الثاني.

وما زال علي خصيف يواصل تألقه في الموسم الحالي مع «فخر أبوظبي» ويزيد أرقامه رغم غيابه عن الجولتين الأولى والثانية بسبب الإصابة والتي عاد بعدها بمستوى أقوى ولعب دوراً كبيراً مع زملائه في بلوغ صدارة الدوري مناصفة مع الشارقة.

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