الظفرة والشارقة.. رد الاعتبار

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، أبوظبي - أحمد عيسى

يشهد استاد حمدان بن زايد في الظفرة في الخامسة إلا 10 دقائق مساء اليوم لقاء صاحب الأرض «الظفرة» وضيفه الشارقة في دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في مواجهة تستمد أهميتها من الكأس الغالية، بجانب ندية مباريات الكأس، وتحمل عنوان «رد الاعتبار» لا سيما وأن الظفرة نجح في إقصاء الشارقة من الدور نصف النهائي في آخر مواجهة بينهما في البطولة نفسها موسم 2018-2019، وكان الظفرة تعرض للخسارة أمام الشارقة بالدوري.

ويخوض الشارقة المباراة بعد تعرضه لأول خسارة في الدوري من بني ياس، وهو يستهدف التقدم في البطولة التي حاز فيها على 8 ألقاب، ويدخل الظفرة المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير على حتا بالدوري

استعداد جيد

واستبعد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، أي تأثير سلبي على اللاعبين بعد الخسارة في الدوري، مؤكداً أن الاستعداد جيد للمباراة رغم ضيق الوقت، وقال: مباريات الكؤوس يغلب عليها الحذر،ونتطلع للفوز اليوموالوصول لنصف النهائي.

صعوبة

ووصف الكسندر فيلسوفيتش مدرب الظفرة المواجهة بالصعبة، ذاكراً أن الفوز على الشارقة يتطلب جهداً كبيراً لأن المنافس يمتلك العديد من العناصر المتميزة، وقال: سنبذل قصارى جهدنا للتأهل.

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