حسن إسماعيل: «الأبيض» بحاجة إلى تكاتف الجميع

المصدر: (دبي- العوضي النمر )

أشار حسن إسماعيل مشرف حراس مرمى الشارقة، إلى أهمية تضافر كافة الجهود خلف الأبيض خلال المرحلة المقبلة، بعد الاستقرار على اسم المدرب الجديد، فان مارفيك، وبداية عمله من خلال متابعة الدوري واللاعبين، وقال: ثقتنا كبيرة في مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في توفير كل الدعم لاستعادة الأبيض لبريقه المعهود خلال باقي مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أسيا 2023، والتي تتطلب ضرورة تحقيق الفوز في المباريات الأربع، لضمان التأهل.

موضحاً أن الكرة الآن في ملعب اللاعبين، من أجل الاجتهاد والتميز واللعب روح قتالية عالية، سعياً لتحقيق انتصار يحسب لهم أولاً، لأن مشاركة اللاعبين في بطولة مثل كأس العالم، تعتبر أكبر إنجاز يحققه لاعب خلال مسيرته الرياضية، لذلك، عليهم القتال من أجل تحقيق تلك الأمنية الغالية، سواء في عند استكمال التصفيات، أو من خلال منافسات المرحلة الثانية للمنافسات.

وأكد حسن إسماعيل أن المباراة الأولى أمام ماليزيا مارس المقبل، تعتبر مفتاح التأهل لكأس آسيا، لأن الفوز بنتيجتها، يرفع من معنويات اللاعبين قبل مباراة إندونيسيا التالية في الشهر نفسه، موضحاً أن منتخبنا يملك لاعبين على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، وثقتنا فيهم بلا حدود، من أجل مواصلة تحقيق الفوز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز