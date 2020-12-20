النصر يسعى لتكرار سيناريو الفوز على عجمان

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يسعى النصر لتكرار سيناريو فوزه على عجمان عندما يلتقيان لحساب ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة على استاد آل مكتوم بعد غد، وقال الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب العميد إن فريقه يسعى لتقديم أفضل ما لديه لاقتلاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لمسابقة أغلى الكؤوس، وأضاف: نخوض تحديا جديدا، وأتوقع مباراة صعبة لأن عجمان سيأتي بطموحات كبيرة وهو أمر طبيعي، كل الفرق تستهدف الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة ونحن من بينها، ليس لدينا أي مشكلة صحية في الفريق وكل اللاعبين جاهزين لخوض المباراة.

وكان الفريقان التقيا في الجولة الرابعة ضمن منافسات دوري الخليج العربي وفاز حينها النصر بثلاثية نظيفة، ويأمل كرونو أن يحقق نتيجة الفوز مرة أخرى على عجمان لمواصلة مشواره الناجح في مسابقة الكأس، حيث أكد المدرب الكرواتي أن المواجهة الثانية بين الفريقين لن تكون مختلفة عن السابقة.

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