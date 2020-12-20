جوجيكا : الصقور يرغب في التحليق نحو مربع الكبار

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكد المقدوني جوجيكا مدرب فريق الإمارات رغبته في قيادة الصقور للمربع الذهبي ضمن مسابقة كأس رئيس الدولة ، وقال خلال المؤتمر الصحفي التقديمي قبيل مواجهة شباب الأهلي على ملعبه يوم الثلاثاء المقبل : " إن مباريات الكؤوس تقبل كل الاحتمالات واصفاً مضيفه بالفريق القوي وسبق له التتويج بمسابقة اغلى الكؤوس لعدة مرات ويقوده مدرب وطني يمتلك سجلاً حافلاً ومرصعاً بالألقاب على صعيد المنتخب وهو مهدي علي .

وتابع جوجيكا حديثه بالقول : " في كل الأحوال فالمباراة ستحسم نتيجتها على أرضية الملعب واعتقد بأن المفاجآت ستكون واردة ويجب على اللاعبين توخي الحذر واللعب بتوازن في كافة الخطوط .

وذكر بأن الإمارات تجاوز نمور كلباء في ثمن النهائي وهناك عزيمة وإصرار من قبل اللاعبين في مواصلة ذات العروض خلال لقاء ملعب ستاد راشد .داعياً الى ضرورة التركيز أمام فريق مكتمل في كافة خطوطه، وتابع مما لاشك فيه بأن لاعبي فريقي يتوقون إلى فوز جديد على فريق كبير كما حدث قبل أيام بعد عبور عقبة نمور كلباء في ثمن النهائي .

استعدادات مكثفة

بدوره قال اللاعب الكولومبي تومي توبار مهاجم فريق الامارات: إن الاستعدادات للمباراة بلغت ذروتها ونحن كلاعبين اكثر تصميماً على تحقيق النتيجة الجيدة التي تتيح لنا العودة من دبي ببطاقة التأهل لدور الأربعة .

ونوه إلى أن خسارة فريقه في الدوري أمام العروبة وقبلها التعادل مع العربي يجب أن لا يحبط معنوياتهم ولابد من استعادة البريق والعودة إلى سكة الفوز من جديد.

وقال : بالنسبة لمباراة شباب الأهلي الكل يدرك أهميتها، والفريق يدخلها بمعنويات عالية واصرار وسنقدم خلالها كل ما نملك من أجل الصعود لدور الأربعة .

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