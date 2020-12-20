ميلوس يكشف سر أهداف الضربات الثابتة مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

كشف الصربي ميلوس كوسانوفيتش مدافع الجزيرة سر أهدافه التي أحرزها في الموسم الحالي من ضربات ثابتة، وحصل بها على إشادات واسعة بعد إن ساهمت في منح فريقه الانتصارات خلال عدد من المواجهات.

وأحرز ميلوس 4 أهداف منها 3 في بطولة الدوري وهدف في كأس الخليج العربي جميعها من ضربات ثابتة نفذها بإتقان وبطريقة متفردة لم يترك معها فرصة أمام حراس المرمى لمحاولة الإبعاد أو التصدي.

وقال ميلوس أنه كان يسدد الضربات الثابتة في المواسم الماضية ولكنه أصبح يفعل ذلك بشكل أفضل في الموسم الحالي وقال: أعتقد أن مهارتي في التسديد تطورت، قد يكون ذلك السبب في إحرازي للأهداف الأربعة.

وقال مدافع فخر أبوظبي إنه سعيد بتطور قدراته الفردية في التسديد لان ذلك يعتبر نجاحا شخصيا له وأيضا يساهم في انتصارات فريقه ويمنحه النقاط، ذاكرا أنه يسعى دائما للمساهمة مع زملائه في تحقيق النتائج الإيجابية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز