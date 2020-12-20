هيلمان: لست قلقا على دفاع الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

عبر البرازيلي اودير هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، عن عدم قلقه على وضع خط دفاع فريقه، واصفا مباراة الإمبراطور أمام مضيفه بني ياس غدا الاثنين في ربع نهائي بطولة الكأس، بالمهمة، مشيرا إلى أنها تأتي بعد أيام قليلة من مباراة الوصل مع الجزيرة في الدوري العام، مشددا على أنه بطبعه، لا يحب الخسارة، ويسعى دائما إلى حصد الفوز من خلال العمل الجاد، والعمل بروح الفريق الواحد، مبديا ثقته العالية في مقدرة الوصل على تحقيق الهدف المنشود من مباراة الغد.

لعبة جماعية

وأشار هيلمان إلى أن الوصل مستعد لمباراة بني ياس، وهدفه تحقيق الفوز، والتأهل للدور التالي من بطولة الكأس، رغم أن المباراة تقام على ملعب المنافس، لافتا إلى أنه ليس قلقا على خط دفاع فريقه، مجددا قناعته بأن كرة القدم لعبة جماعية، ومسؤولية تسجيل أي هدف في شباك الوصل تقع على عاتق الفريق بالكامل وليس على خط الدفاع فقط.

طابع خاص

وأشار هيلمان إلى أنه يعمل بجد من اجل تطوير مستوى أداء الوصل بصورة عامة، منوها إلى أن فريقه لعب مباراة قوية أمام الجزيرة في الدوري، وقدم أداء جيدا، و"كان" يستحق نتيجة أفضل من خسارة تلك المباراة، مشددا على أن لكل مباراة طابع خاص وظروف مختلفة، داعيا إلى اللعب بروح الفريق الواحد باعتباره خيارا مهما في مباريات كرة القدم، مبديا احترامه التام لبني ياس باعتباره أحد الفرق المتطورة في كرة الإمارات.

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