مهدي وخليل خميس.. إذابة الجليد

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورة تجمع مدرب شباب الأهلي مهدي علي، وكابتن الفجيرة خليل خميس، الذي سارع بين شوطي مباراة الفريقين في الجولة العاشرة بالدوري، إلى تحية المدرب مهدي علي، في لقطة أذابت الجليد بين المدرب واللاعب.

وقبل 3 مواسم شهدت الملاعب واقعة انزلاق خميس، الذي كان يلعب سابقاً في صفوف الوصل، بالخطأ، باتجاه مهدي علي، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

ورغم رجوع المياه إلى مجاريها بين المدرب واللاعب، إلا أن مهدي علي تلقى صدمة أولى في الدوري بالخسارة من الفجيرة، في أول مباراة يشرف فيها على «فرسان دبي»، والتي قال عنها إنها جاءت بسبب الأخطاء الفردية للاعبي فريقه.

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