المهيري: طرد غير مستحق للاعبي خورفكان وعجمان

المصدر: دبي- العوضي النمر

أشار خبير التحكيم إبراهيم المهيري إلى تطور في أداء الحكام خلال الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في العديد من المباريات، وإلى نجاح حكام تقنية الفيديو، وتدخلهم السليم في تعديل بعض القرارات الصادرة من حكام الساحة، في تعاون يحسب للمنظومة التحكمية، لذلك، لم تتأثر أي مباراة بالأداء التحكيمي، باستثناء عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للوحدة في مباراته أمام كلباء، رغم تدخل تقنية الفيديو «VAR»، ولكن الحكم أصر على قراره الخاطئ.

وأكد إبراهيم المهيري حاجة الحكام لمزيد من التركيز في القرارات الإدارية، خاصة المتعلقة بالبطاقات الحمراء، كما حدث في حالة طرد غير صحيح لعبد العزيز إسماعيل لاعب خورفكان، اسفر عنها احتساب ركلة الجزاء صحيحة لصالح عجمان، وبناء على التعديل الجديد، فانه في حالة وجود ركلة جزاء، ولا يوجد تهور، تحتسب الركلة، وقال: في نفس المباراة، تم طرد لاعب عجمان عبد الرحمن أحمد، بحجة اللعب العنيف، واللعبة لا تستحق سوى بطاقة صفراء، وتدخل حكم تقنية الفيديو، ولكن ليس بسبب الطرد، ولكن باحتساب ركلة جزاء لصالح عجمان، وكان يجب على حكم الفيديو التدخل في البداية لإلغاء الطرد، وبعدها يتم احتساب ركلة الجزاء، وهي ركلة صحيحة.

تألق

وأشاد إبراهيم المهيري بحكم مباراة بني ياس مع الشارقة، حمد علي يوسف، وقال: يستحق نجومية الجولة بأدائه المتميز، وتركيزه العالي .

حالات تحكيمية

* إلغاء هدف لصالح الشارقة لوجود ويلتون في موقف تسلل، والقرار سليم من المساعد الأول.

* إلغاء هدف لصالح الظفرة من قبل المساعد الأول، لوجود لاعب في موقف تسلل، وهو قرار غير سليم، وتدخلت تقنية الفيديو لتصحيح الموقف واعتماد الهدف.

* إلغاء هدف بداعي التسلل للوصل من قبل المساعد الثاني، وتدخلت تقنية الفيديو لإنقاذ الموقف.

* المطالبة بركلة جزاء للجزيرة، قرار الحكم صحيح بعدم احتسابها، وكان عليه احتساب مخالفة على المهاجم وإنذاره للتحايل.

* تدخل تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لصالح الوحدة، نتيجة لمسة يد، ووضع اليد غير طبيعي، ولكن الحكم أصر على عدم احتسابها، وقراره خاطئ.

* تدخل تقنية الفيديو لطرد لاعب العين بندر الأحبابي للعب العنيف، بعد إشهار الحكم الكارت الأصفر، وتم تصحيح القرار للطرد.

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