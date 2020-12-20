سيف «الميركاتو» يحفّز الأجانب

المصدر: خورفكان – محمد فضل

مع اقتراب فترة «الميركاتو» الشتوي الذي ينطلق في يناير المقبل، بدأ المحترفون الأجانب يظهرون إبداعاتهم ويجتهدون مع فرقهم حتى لا يطالهم التغيير، واقترنت صحوة عدد من المحترفين بتسجيلهم أهدافاً حاسمة، ويبدو أن سيف «الميركاتو» حفّز أجانب الفجيرة وخورفكان للتألق، ووضح ذلك خلال مباراة الفجيرة وضيفه شباب الأهلي بالجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم والتي انتهت بفوز غالٍ لـ «الذئاب» بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وجاءت أهداف الفجيرة الثلاثة بأقدام المحترفين الأجانب السويدي كريستيان وهو الهدف الرابع له، والتونسي فراس بالعربي، والبرازيلي فارلي روزا وهو الهدف الثاني له.

لوبيز المنقذ

وفي خورفكان لم يختلف الوضع كثيراً بعد أن أمن البرازيلي رامون لوبيز فوز فريقه على عجمان في وقت مبكر موقعاً على هدفي فريقه في المرمى «البرتقالي»، مواصلاً مشوار التألق رافعاً رصيد أهدافه مع نسور الخور إلى 5 أهداف، كما يمتلك مواطنه ريكاردو هدفين في الدوري بجانب تميز اللاعب المقيم جونيور أنطونيو.

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