تعادل «خاسر» يبعد كلباء عن الرابع

المصدر: متابعة – محمد فضل

تنازل فريق اتحاد كلباء عن مركزه الرابع الذي تربع عليه في جولتين ماضيتين برصيد 16 نقطة ليأتي التعادل السلبي أمام الوحدة والعنابي أول من أمس بما لا يشتهي جمهور الفريقين بعد تراجع كلباء سادساً بـ17 نقطة والعنابي للمركز الثامن بـ15 نقطة، وأدت الغيابات العديدة وسط الفريقين إلى انتهاء المباراة بالتعادل من دون أي بصمة في مجريات اللقاء.

وأوضح مدرب كلباء خورخي داسيلفا، أن فريقه لم يشعر بالغيابات العديدة في صفوفه وقدم اللاعبون مباراة كبيرة وسنحت لنا أكثر من فرصة حقيقية لم يتم استغلالها على أكمل وجه.

7 شباب

وأكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، أن عودة فريقه بنقطة من ملعب كلباء أفضل من الخسارة في ظل غياب عدد من اللاعبين المؤثرين في تشكيلة فريقه، ما دفعه ذلك لإشراك 7 لاعبين شباب لا يمتلكون الخبرة الكافية في مثل هذه المواجهات، موضحاً أن المباراة كانت مفتوحة من الجانبين مع سعي كل طرف إلى تحقيق الفوز.

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