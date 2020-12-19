«قمة العاشرة» للعين والفجيرة يفاجئ شباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انتفض العين في وجه النصر وفاز عليه أمس 2 - 1، ليحسم قمة الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم التي أقيمت باستاد آل مكتوم لصالحه ،ولعب «الزعيم» طيلة 67 دقيقة بـ 10 لاعبين بعد طرد بندر الأحبابي في الدقيقة 23 للتدخل العنيف ضد حارس النصر شمبيه، وبفوزه وصل العين إلى المركز الخامس بالنقطة 18 بينما حافظ «العميد» على المركز الثالث بـ 20 نقطة.

شهدت المباراة تقدم العين بهدف محمد عبد الرحمن في الدقيقة 37، ورغم سيطرة النصر في الشوط الثاني، إلا أنه لم ينجح في ترجمة العديد من الفرص إلى أهداف، وفي الوقت الذي كان النصر يقترب من التعادل فاجأه الزعيم بهدف ثانٍ حمل توقيع المدافع رافائيل انتونيو في الدقيقة 57 ثم قلل شيوتاني الفارق لـ «العميد» «ق 70».

وفاجـــــــأ الفجيرة ضيفــــــــه شبــــاب الأهلي محققــــــاً الفــــوز بنتيجـــة 3 - 2 باستاد الفجيرة واضعاً حداً لهزائمه المتتالية، ورافعاً رصيده إلى 7 نقاط،، سجل الثلاثية الفجيرة كل من صموئيل كريستيان والتونسي فراس بالعربي والبرازيلي روزا «ركلة جزاء» في الدقائق 18، 28، و(45 + 4) وأحرز لشباب الأهلي سعيد أحمد وايغور جيسوس في الدقيقتين، 30، 36، وهي المباراة الأولى لـ« فرسان دبي» تحت قيادة مدربه مهدي علي.

وحسم التعادل السلبي مواجهة اتحاد كلباء والوحدة باستاد كلباء ليخسر كلا الفريقين نقطتين، وفشل الوحدة في تذوق طعم الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، مواصلاً نزيف النقاط، ووصل رصيده إلى 15 نقطة، فيما رفع اتحاد كلباء رصيده إلى 17 نقطة.

وعمــــــق خورفكان جـــــــراح مضيفه عجمـــــان وفاز عليه 2-1 ليرفع رصيده إلى 8 نقاط وبقي عجمان برصيد 3 نقاط، جاءن المباراة مثيرة وشهدت حالتي طرد في الشوط الثاني، ونجح خورفكان في بسط سيطرته مبكراً بهدف في الدقيقة الخامسة عبر رامون لوبيز والذي عاد ليضيف الهدف الثاني «ق 23»، وشهدت الدقيقة 71 نقطة تحول بعد اشهار الحكم عمر آل علي البطاقة الحمراء لمدافع عجمان عبد الرحمن راكان نتيجة لعبة عنيفة، وفي اللحظة التي توقف فيها اللعب لطرد راكان، توجه الحكم لمعاينة هجمة لعجمان سبقت قرار الطرد، وأعلن بعدها الحكم عن ركلة جزاء لأصحاب الأرض نتيجة عرقلة بوبكر تراولي ونال على إثرها المدافع عبد العزيز إسماعيل البطاقة الصفراء الثانية ليخرج من الملعب ويتساوى الفريقان في إكمال المباراة بعشرة لاعبين، ونجح تراولي في تقليص الفارق من ركلة الجزاء «ق 77».





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز