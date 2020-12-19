البطائح يعتلي قمة دوري «الأولى»

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

اعتلى فريق البطائح قمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه أمس على مسافي بالجولة الخامسة

3 - 1، في مباراة مثيرة، ووصل إلى النقطة 12، ونجح لاعبو البطائح في تحويل تأخرهم بهدف إلى الفوز في نهاية المباراة، أحرز الثلاثية جاسم محمد وليكسندر ميدريوس وويندرسون، بينما أحرز لمسافي حسام لطفي.

وفاز التعاون على دبا الفجيرة 4 - 3، ورفع رصيده إلى 7 نقاط أحرز للفائز جيلسون ومعتصم ياسين وعمر برنس وعبدالله ناصر، وللخاسر محمد إبراهيم وأحمد راشد وبرونو إدواردو. ويلتقي اليوم العربي مع دبا الحصن والذيد مع مصفوت.

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