الجماهير في نهائي «أبطال آسيا» اليوم

المصدر: (متابعة - إيهاب زهدي)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السماح بحضور محدود من الجماهير في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بين فريقي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وبيرسيبوليس الإيراني اليوم، يقدر بنسبة 30 % من سعة ملعب المباراة، وستكون هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الجماهير لمباراة في دوري الأبطال، منذ توقف البطولة في مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس «كورونا». وأكد الاتحاد الآسيوي على تطبيق صارم، للإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وصحة الحضور، وسيتم توفير تذاكر للمباراة، مع اشتراط خضوع الجماهير لفحص فيروس «كورونا».

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