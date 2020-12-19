الرفاعي: سأرحل عن الوحدة في «الميركاتو»

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

أكد المصري عبد الله الرفاعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أنه سيرحل عن «العنابي» في فترة «الميركاتو» الشتوي،يناير المقبل، مشيراً إلى أنه يسعى للحصول على فرصة اللعب أساسياً والمشاركة في المباريات بصفة مستمرة.

ويعد الرفاعي والمقيد في فئة المواليد أحد المدافعين المتميزين الذين ظهروا بشكل جيد مع «العنابي» وخلال فترة إعارته للظفرة قبل عودته مجدداً للوحدة، إلا أنه لم يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي هذا الموسم.

وكشف الرفاعي عن تلقيه عروضاً من الوصل وأندية أخرى للانتقال إلى أحدها خلال «الميركاتو»، سواء بالبيع أو الإعارة، خصوصاً وأن عقده مستمر مع الوحدة حتى 2022، وقال: سأرحل في ظل موافقة النادي على الانتقال، ورغبتي في الرحيل.

وأضاف: المدير الفني رازوفيتش يتحدث معي باستمرار في انتظار الفرصة وأنا حريص على الاجتهاد في التدريبات، ولكن لم أحصل على الافرصة بعد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز