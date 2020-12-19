الصدارة مشتعلة بلسعة «ناموس»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أشعل هدف أبو ناموس لصالح بني ياس في مرمى الشارقة صراع المقدمة في دوري الخليج العربي، بعد أن ألحق بالشارقة الخسارة الأولى هذا الموسم، بهدف نظيف، أول من أمس، في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي.

وفتح فوز بني ياس الباب مجدداً أمام عودة فرق أخرى إلى دائرة المنافسة، بعد أن فقد الشارقة فارق النقاط مع ملاحقيه في الصدارة، وهو الأول لبني ياس على الشارقة منذ 4 سنوات، إذ كان آخر فوز للسماوي على حساب الملك في الدوري في الدور الثاني لموسم 2015-2016 عندما فاز على ملعبه 3-2، وثالث فوز لبني ياس في آخر 13 مواجهة بين الفريقين في المسابقة.

ويدين بني ياس بالفضل إلى لاعبه الفلسطيني المسجل في فئة المواليد أحمد شحدة أبو ناموس الذي أحرز هدفاً عالمياً، هو الهدف الثاني له هذا الموسم في الدوري ليؤكد أنه ورقة رابحة في صفوف السماوي، وأعرب أبو ناموس عن سعادته بفوز فريقه بالمباراة، نافياً شعوره بالضيق من جلوسه على دكة البدلاء رغم تألقه في المباريات التي خاضها مع الفريق.

من جهته وصف الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة ببني ياس الفوز على الشارقة بـ «الانتصار العظيم»، مؤكداً على أهمية الفوز على متصدر الدوري وتقليص الفارق إلى 4 نقاط فقط.

من جهة ثانية بدا الحزن واضحاً على وجه عبد العزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة، وأرجع سبب الخسارة الأولى للفريق هذا الموسم إلى عدم التوفيق، وقال: «لم يحالفنا التوفيق، نعرف أن كرة القدم بها بعض المحطات الصعبة، ولكن الأهم أن الفريق يستمر على الإيجابيات دون السلبيات».

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