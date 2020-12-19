الوصل.. أداء لا يزيح جبل هموم!

المصدر: دبي - علي شدهان

ما فائدة الأداء الجيد في مباريات كرة القدم إذا لم يقترن بنتيجة إيجابية تزيد من حظوظ المنافسة على ألقاب البطولات، حقيقة تنطبق تماماً على فريق الوصل بعد مباراته أول من أمس أمام ضيفه الجزيرة ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، والتي خسرها الإمبراطور بثلاثة أهداف لهدفين، بعد «أداء لا يزيح جبل هموم، ولا يريح عشاقاً مهمومين»! ورغم أن الوصل قدم أداء جيداً إلى حد ما، خصوصاً في الشوط الثاني، إلا أن الأداء لم يزح جبل هموم عشاقه!

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البرازيلي اودير هيلمان مدرب فريق الوصل، عبر عن قناعته بأن تسجيل الجزيرة هدفه الأول في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، أفقد الوصل التركيز، ما أدى إلى تجرعه مرارة الهزيمة بثلاثة أهداف لهدفين، منوهاً إلى أن الوصل حاول العودة للمباراة، لكن الجزيرة عاد وسجل، مشيراً إلى أن أداء فريقه تحسن، ونجح بتسجيل هدفه الأول في الشوط الأول، لافتاً إلى أن الوصل «قاتل» حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، لكن التعادل لم يتحقق.

ومن جانبه، لفت الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، إلى أن فريقه لم يكن الطرف الأفضل أمام مضيفه الوصل رغم الفوز الثمين، مبدياً عدم سعادته بأداء فريقه، منوهاً إلى أن الجزيرة قدم أسوأ مباراة له منذ بداية الدوري.

وأشار إلى أن الجزيرة ظهر بصورة جيدة في بداية المباراة، لكن حدث نوع من الثقة الزائدة لدى لاعبيه ربما نتيجة اعتقادهم بسهولة تسجيل الأهداف.

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