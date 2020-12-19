حتا يرفض رفع الراية البيضاء

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

رفض حتا رفع الراية البيضاء، وأصر الصربي فيلاديمير مدرب الإعصار على مقدرة الفريق على البقاء بدوري الخليج العربي رغم تلقيه الهزيمة التاسعة في الجولة العاشرة من المنافسة أمام الظفرة 0-1 مساء الخميس ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة بذيلية الترتيب.

وأكد فيلاديمير ثقته في فريقه عقب اللقاء، ذاكراً أن لاعبيه حال حافظوا على ذات المستوى الذي قدموه أمام الظفرة خلال العشرين يوماً المقبلة والمتبقية لنهاية النصف الأول من المنافسة فإن الفريق بإمكانه المحافظة على تواجده في دوري الكبار.

وعلق المدرب الصربي على مجريات اللقاء، وقال: وجدنا عدداً من الفرص وأضعنا، والظفرة عاقبنا بهدف، في كرة القدم عندما تهدر الفرص يجب أن تستقبل الأهداف.

وأكد فلاديمير أن فريقه أدى بشكل عام مباراة جيدة، وشدد على أهمية المواصلة بذات الروح والمستوى، وقال: «أنا على ثقة أن الفريق إذا حافظ على ذات النهج في المباريات المقبلة وتحديداً في النصف الأول من الدوري فإنه سيكون قادراً على البقاء.

بالمقابل فإن الفوز رفع المعنويات في الظفرة لأنه تحقق بعد 3 جولات تعرض فيها الفريق لخسارة وتعادلين في الجولتين السابقتين لينجح في الوصول إلى النقطة 15، وعبر المدرب الصربي الكسندر عن سعادته بالنتيجة وقال إن الفوز تحقق بالروح القتالية للاعبين، وقال: «رغم أن حتا يمتلك نقطة واحدة في رصيده لكنه يقدم مستويات جيدة، وفي رأيي أنه يستحق عدداً أكبر من النقاط.

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