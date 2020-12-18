الرفاعي: سأرحل عن الوحدة في "الشتوية" وتلقيت عروضاً من الوصل وأندية أخرى

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد المصري عبد الله الرفاعي مدافع الفريق الأول كرة القدم بنادي الوحدة أنه سينتقل من صفوف العنابي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، مشيراً إلى أنه يسعى للحصول على فرصة اللعب أساسياً والمشاركة في المباريات بصفة مستمرة.

ويعد الرفاعي والمقيد في فئة المواليد أحد المدافعين المتميزين الذين ظهروا بشكل جيد مع العنابي وخلال فترة إعارته للظفرة قبل عودته مجدداً للوحدة، إلا أنه لم يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي هذا الموسم، باستثناء مباراة الوحدة والوصل في الدور الأول لكأس الخليج العربي، فيما شهدت مسيرته منذ بدايته في المحترفين خوض 48 مباراة مع الوحدة والظفرة وأحرز خلالها 3 أهداف.

وكشف الرفاعي عن تلقيه عروضاً من الوصل وأندية أخرى للانتقال إلى أحدها خلال الانتقالات الشتوية، سواء بالبيع أو الإعارة، خصوصاً وأن عقده مستمر مع العنابي حتى 2022، مؤكداً أن الوحدة تلقى عروضاً رسمية لضمه في يناير المقبل، وسأرحل في ظل موافقة النادي على الانتقال ورغبتي بعد التحدث مع إدارة النادي والجهاز الفني.

وقال:" تحدثت مع الجهاز الفني وإدارة النادي وهناك اتفاق على انتقالي سواء بالبيع أو الإعارة لاسيما وأنني أريد الحصول على فرصة المشاركة في المباريات، وإدارة النادي لا تمانع في انتقالي، إلا أنه حتى الآن لم يتم حسم وجهتي المقبلة بشكل نهائي وانتظر ما ستسفر عنه الأمور في الأيام القادمة بعد أن طلب الوصل وأندية أخرى ضمي".

وأضاف:" المدير الفني رازوفيتش يتحدث معي باستمرار وانتظار الفرصة وحريص طوال الفترة الماضية على الاجتهاد في التدريبات مع الوحدة الذي يعد بيتي وأدين له بالفضل في منحي الفرصة للظهور بشكل جيد، ولكن الموسم الحالي لم أحصل على فرصة اللعب أساسياً، وأتمنى أن أظهر بشكل أفضل الفترة المقبلة".

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