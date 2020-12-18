خورفكان يعمق جراح عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير إبراهيم صادق

عمق الضيف خورفكان جراح مضيفه عجمان وفاز عليه 2-1 ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر وبقي عجمان في 3 نقاط في المركز قبل الأخير، بعد مباراة مثيرة شهدت حالتي طرد في الشوط الثاني، ونجح خورفكان في بسط سيطرته مبكراً بعد تقدمه في الدقيقة الخامسة عبر رامون لوبيز بتسديدة يسارية مرت بين يدي الحارس علي الحوسني.

وعاد لوبيز ليضيف الهدف الثاني بلعبة خادعة داخل الصندوق "ق 23"، وشعر بهدها مدرب عجمان بخطورة الموقف فأجرى تبديلين دفعة واحدة بدخول كل من عصام فائز وراشد حسن بدلاً من حسن عبد الرحمن وغوستافو، ولكن لم يتغير شيء لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-0.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى عجمان نوعاً ما خاصة بعد التبديل الثالث بدخول عصام سحتين بدلاً من حميد عبد الله، وضاعت أكثر من فرصة فيما شكلت المرتدات خطورة كبيرة على مرمى الحارس علي الحوسني، وشهدت الدقيقة 71 نقطة تحول بعد اشهار الحكم عمر آل علي البطاقة الحمراء لمدافع عجمان عبد الرحمن راكان نتيجة لعبة عنيفة.

وفي اللحظة التي توقف فيها اللعب لطرد راكان، توجه الحكم لمعاينة هجمة لعجمان سبقت قرار الطرد، وأعلن بعدها الحكم عن ركلة جزاء لأصحاب الأرض نتيجة عرقلة بوبكر تراولي ونال على إثرها المدافع عبد العزيز إسماعيل البطاقة الصفراء الثانية ليخرج من الملعب ويتساوى الفريقان في اكمال المباراة بعشرة لاعبين، ونجح تراولي في تقليص الفارق من ركلة الجزاء "ق 77".

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