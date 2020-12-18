العين ينتفض في وجه النصر..ويحسم قمّة العاشرة

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس

انتفض العين في وجه النصر وفاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، ليحسم بذلك قمة الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي التي أقيمت مساء اليوم على استاد آل مكتوم، وتقدم الزعيم الذي لعب طيلة 67 دقيقة بـ10 لاعبين إلى المركز الخامس بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة بينما حافظ العميد على المركز الثالث بـ20 نقطة.

جاءت بداية المباراة قوية للنصر الذي ضغط بثقله على دفاع العين وأوجد فرصا خطرة بواسطة سيباستيان تيغالي وضياء سبع لكن تألق حارس المرمى خالد عيسى أنقذ الزعيم من أهداف محققة خصوصا في الدقيقة 18 عندما تصدى لهجمة انفرادية من سبع ونجح في تحويلها إلى الركنية.

وشهدت الدقيقة 23 طرد بندر الأحبابي لاعب العين بسبب تدخل عنيف ضد حارس المرمى أحمد شمبيه لكن الزعيم لم يستسلم وتمكّن من مفاجأة العميد وتسجيل هدف التقدم بواسطة محمد عبد الرحمن بعد هجمة قادها بنفسه من منتصف الملعب قبل أن يتلقى تمريرة رائعة من سالم عبد الله ويهزّ شباك النصر في الدقيقة 37.

ونزل النصر بثقله إلى الهجوم في الشوط الثاني، و فرض سيطرة مطلقة على مجريات المباراة لكنه فشل في ترجمة العديد من الفرص إلى أهداف، وفي الوقت الذي كان النصر يقترب فيه من معادلة النتيجة فاجأه الزعيم بهدف ثان حمل توقيع المدافع رافائيل انتونيو في الدقيقة 57 ثم قلل شيوتاني الفارق للعميد بهدف في مرماه (ق70).

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