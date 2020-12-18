مهدي علي: الأخطاء الفردية قصمت ظهر «الفرسان»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أرجع مهدي علي مدرب فريق شباب الأهلي لكرة القدم هزيمة فريقه أمام الفجيرة اليوم للأخطاء الفردية التي وقع فيها لاعبو فريقه، والتي أدت إلى عودتهم من دون نقاط من ملعب الفجيرة، وقصمت ظهر الفريق، وقال: رغم إدراكنا التعادل 2 - 2 قبل نهاية الشوط الأول إلا أن تسجيل الفجيرة لهدفه الثالث من ركلة جزاء في الوقت بدلاً من الضائع صعب علينا مجريات الشوط الثاني، وأشار إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية، وأمام فريق متماسك في الخط الخلفي.

وذكر مهدي أنه قام بإجراء تغييرات لكنها لم تحقق المطلوب، وقال: سيطرنا على معظم فترات الشوط الثاني وحصلنا على عدة فرص من كرات ثابتة وهى التي يجيدها لاعبونا لكنهم لم ينجحوا في تغيير النتيجة وتجب الإشادة باستبسال الدفاع والحارس الفجراوي.

وعن لحاق فريقه بأندية المقدمة قال المدرب: اعتقد بأن العملية صارت صعبة لكنها ليست مستحيلة بعد فقدان «الفرسان» لنقاط كثيرة قبل قدومي وأتمنى تصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة.

سعادة

وعبر الصربي غوران مدرب الفجيرة عن سعادته بفوز فريقه على شباب الأهلي وحصد النقاط الثلاث، وقال: فريقي كان منظماً أمام «الفرسان» ولعبنا برغبة كبيرة في تحقيق الفوز واعتمد الفريق على المرتدات التي أثمرت عن تسجيل هدفين.

ولفت غوران إلى أن شباب الأهلي استغل حالة عدم تركيز لاعبيه في بعض فترات المباراة وتمكن من تعديل النتيجة لكن «الذئاب» عادوا للتقدم من جديد عن طريق ركلة جزاء وحافظوا على الفوز حتى نهاية اللقاء.

وكشف غوران عن تعاهد لاعبيه داخل غرفة تغيير الملابس بين شوطي اللقاء على الحفاظ على الفوز وتقديم أفضل ما لديهم من أجل الخروج بالنتيجة الإيجابية.

وأشار إلى أن الغيابات التي طالت فريقه كانت مؤثرة لكن استيعاب بقية اللاعبين لطريقة لعب شباب الأهلي، سهل من مهمة الفريق ليحقق الفوز الغالي.

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