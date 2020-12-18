الفجيرة يفاجئ شباب الأهلي بثلاثية في شوط واحد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل تصوير – زيشان أحمد

فاجأ الفجيرة ضيفه شباب الأهلي محققاً الفوز عليه بنتيجة 3 - 2 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين باستاد الفجيرة اليوم، ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وهي المباراة الأولى لـ «فرسان دبي» بقيادة المدرب المواطن مهدي علي، وبهذه النتيجة وضع الفجيرة حداً لهزائمه المتتالية رافعاً رصيده إلى 7 نقاط فيما تجمد شباب الأهلي عند 14 نقطة، سجل أهداف «الذئاب» كل من صموئيل كريستيان، والتونسي فراس بالعربي والبرازيلي روزا «ركلة جزاء» في الدقائق 18، 28، (45+4)، فيما أحرز لشباب الأهلي سعيد أحمد وإيغور جيسوس في الدقيقتين 30 و36.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي شباب الأهلي ولكن الفجيرة نجح في هز الشباك مبكراً عبر لاعبه صموئيل كريستيان والذي نجح وبمجهود فردي من وضع فريقه في المقدمة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 18، وبعد دقائق معدودة تمكن التونسي فراس بالعربي من إضافة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 28، واضعاً الكرة خلف الحارس ماجد ناصر.

وقلص لاعب شباب الأهلي سعيد أحمد الفارق بعد تلقيه تمريرة زميله جيسوس وترجمها هدفاً ي الدقيقة 30، وواصل شباب الأهلي ضغطه بهدف إدراك التعادل، والذي تحقق عبر هدافه إيجور جيسوس من ضربة رأس خدع بها حارس الفجيرة في الدقيقة 35، ونجح البرازيلي روزا في تسجيل هدف الفجيرة الثالث، من ركلة جزاء تسبب فيها حارس شباب الأهلي ماجد ناصر.

وفي الشوط الثاني سعى شباب الأهلي للتعادل، وسنحت للبرازيلي إدواردو محترف شباب الأهلي أكثر من فرصة كاد يسجل من إحداها ولكن الكرة ضلت طريقها نحو الشباك «ق 77»، ولم تنجح محاولات البديل أحمد خليل الذي دفع به مهدي في الشوط الثاني في تعديل النتيجة في ظل استبسال حارس الفجيرة عبد الله التميمى الذي تصدى لأكثر من كرة خطرة.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة للمباراة كاد محترف الفجيرة صموئيل يكرر سيناريو الهدف الأول بعد أن وجد نفسه في مواجهة حارس شباب الأهلي الذي منعه هذه المرة من زيارة الشباك لتنتهي المباراة بفوز الفجيرة بنتيجة 3 - 2.

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