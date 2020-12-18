التعادل السلبي يحسم مواجهة كلباء والوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير حسن البلوشي

حسم التعادل السلبي مواجهة اتحاد كلباء والوحدة التي أقيمت اليوم على ملعب النمور في ختام الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، ليخسر كل من الفريقين نقطتين ثمينتين.

وفشل الوحدة في تذوق طعم الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، ليواصل الفريق نزيف النقاط، ويحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة، فيما رفع اتحاد كلباء رصيده إلى 17 نقطة.

وتواصلت معاناة الوحدة الهجومية في ظل الأداء الدفاعي الذي ظهر عليه الفريق وعجزه عن تشكيل خطورة حقيقية على مرمى اتحاد كلباء باستثناء محاولة وحيدة هي الأخطر طوال المباراة في الدقيقة 79 من تسديدة للبديل البرتغالي روبين كانيدو ارتطمت بالعارضة.

وبدا اتحاد كلباء الأفضل أغلب فترات المباراة والأكثر استحواذا على الكرة وأفضل انتشاراً في أرضية الملعب، إذ بدا أن أصحاب الأرض هم أصحاب المبادرة والرغبة في تحقيق الفوز، حيث لاحت أكثر من محاولة لـ "النمور" ولكن حارس الوحدة محمد الشامسي كان لها بالمرصاد، إضافة إلى أبرز محاولات كلباء عن طريق تسديدة من البرازيلي جونيور في الدقيقة 34 ارتدت من العارضة.

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