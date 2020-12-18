هيلمان: هدف الجزيرة الأول أفقد الوصل التركيز

المصدر: دبي-علي شدهان

أعرب البرازيلي أودير هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، عن قناعته بأن تسجيل ضيفه الجزيرة هدفه الأول في الدقيقة الثانية من زمن مباراة الفريقين أمس الخميس ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، أفقد الوصل التركيز، ما أدى إلى تجرعه مرارة الهزيمة بثلاثة أهداف لهدفين.

20 دقيقة

ونوه هيلمان إلى أن الوصل حاول العودة للمباراة، لكن الجزيرة عاد وسجل هدفه الثاني بعد مضي 20 دقيقة، مشيرا إلى أن أداء فريقه تحسن، ونجح بتسجيل هدفه الأول في الشوط الأول، لافتا إلى أن الوصل "قاتل" حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة بهدف إدراك التعادل على الأقل، إلا أن ذلك لم يتحقق.

هفوات الدفاع

وشدد أودير هيلمان على أنه لا بد من تحسين أداء الوصل كفريق وليس التركيز على معالجة "هفوات" خط الدفاع فقط، على اعتبار أن كرة القدم لعبة جماعية تتطلب تحسينا جماعيا وليس في خط لعب محدد.

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