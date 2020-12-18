كايزر: الجزيرة لم يكن الطرف الأفضل أمام الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

لفت الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الجزيرة الأول لكرة القدم، إلى أن فريقه لم يكن الطرف الأفضل أمام مضيفه الوصل أمس الخميس رغم فوزه الثمين بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، مبديا عدم سعادته بأداء فريقه، منوها إلى أن الجزيرة قدم اسوء مباراة له منذ بداية الدوري.

ثقة زائدة

وأشار كايزر إلى أن الجزيرة ظهر بصورة جيدة في بداية المباراة، ونجح بتسجيل هدفين في أول 20 دقيقة من زمن المباراة، لكن حدث نوع الثقة الزائدة لدى لاعبيه ربما نتيجة اعتقادهم بسهولة تسجيل الأهداف، مشيرا إلى أن الوصل عاد بقوة، وسجل هدفه الأول في الشوط الأول نتيجة عدم التمركز الصحيح، والتمريرات غير الجيدة من قبل لاعبي الجزيرة.

صناعة الهجمات

ونوه كايزر إلى أن الوصل اجبر الجزيرة على الدفاع، ما أدى إلى عدم اجادة لاعبيه صناعة الهجمات المرتدة الناجحة، كاشفا النقاب عن أن لاعبي الجزيرة لم يشعروا بالفرحة في غرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة بفوزهم، معتبرا ذلك دليلا على شعورهم بعدم الرضا عن الأداء، منوها إلى أن الجزيرة لم يكن الطرف الأفضل في المباراة، لكنه فاز على فريق كبير بحجم الوصل.

ضغوط المنافسة

وحرص مارسيل كايرز على إبعاد الجزيرة عن ضغوط المنافسة على درع الدوري في ظل تقدمه إلى المركز الثاني بعد خسارة الشارقة المتصدر، بقوله: دائما نخوض المباريات بهدف الفوز، ولا ننظر إلى مركزنا في لائحة الترتيب، ولم نكن اليوم بالصورة الجيدة، ولكن فزنا، وهذا مهم لمسيرتنا في البطولة، ولا بد من الثبات على الأداء، وهذا ما ينقصنا حاليا لضمان البقاء في المراكز الأولى، سباق المراكز الأولى متغير باستمرار، ولا نفكر به حاليا، وعلينا المحافظة على تركيزنا على تقديم أداء جيد وثابت في الجولات القادمة من الدوري.

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