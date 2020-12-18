بيبيتو يشيد بإمكانات شباب الأهلي

المصدر: (دبي - ايهاب زهدي)

أشاد النجم المنتخب البرازيلي السابق بيبيتو بالإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها نادي شباب الأهلي من مرافق وبنية تحتية تساعد اللاعبين في جميع الألعاب على الأداء الجيد في البطولات، جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي للاعب لدى زيارته مقر النادي في الممزر، وتفقد بيبيتو صالة سعيد بن مكتوم، والتقى فريق كرة الصالات والجهازين الفني والإداري، وتبادل الحديث مع اللاعبين، وحثهم على التميز دائماً، وفي نهاية الزيارة قام اللواء محمد أحمد المري بتسليم بيبيتو قميص النادي وهدايا تذكارية.

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