الجزيرة شراكة في الصدارة والشارقة أول خسارة

المصدر: متابعة: علي شدهان، محمد صادق، أحمد عيسى

تجرع فريق الوصل، مرارة الهزيمة أمام ضيفه الجزيرة بثلاثة أهداف لهدفين أمس، ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليرتفع رصيد الجزيرة إلى النقطة 23، متساوياً مع الشارقة، ومتشاركاً معه في الصدارة، علماً أن الشارقة تفوق على الجزيرة 1 - 0 في الجولة الخامسة للدوري، فيما تجمد رصيد الوصل عند النقطة 12، في الظهور الأول لمدربه الجديد البرازيلي اودير هيلمان، سجل ثلاثية الجزيرة، في شباك الوصل ميلوس وسالم راشد وزايد العامري في الدقائق 2 و21 و51 وسجل لـ «الفهود»، فابيو ليما، هدفين،«ق 31 و80» بعد العودة لتقنية «VAR».

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وقاد البديل أحمد شحدة أبوناموس فريق بني ياس لفوز ثمين على حساب ضيفه الشارقة، بهدف مقابل لا شيء، ليلحق «السماوي» الخسارة الأولى بفريق الشارقة هذا الموسم.وسجل أبوناموس هدفاً «مارادونياً» في الدقيقة 80 بعد أقل من دقيقتين من نزوله، وانطلق بالكرة من منتصف الملعب وراوغ 4 مدافعين من الشارقة لينفرد بالمرمى ويضعها بثقة على يمين الحارس عادل الحوسني.

بهذا الفوز رفع بني ياس رصيده إلى 19 نقطة متقدماً إلى المركز الرابع وتجمد الشارقة عند 23 نقطة.

وعمّق الظفرة جراح ضيفه حتا وتغلب عليه 1 - 0، أحرز الهدف البرازيلي دينلسون «ق 61»، ليعود الفريق إلى نغمة الانتصارات رافعاً رصيده إلى 15 نقطة، بينما ظل حتا بنقطة واحدة بالمركز الأخير.

وتختتم الجولة اليوم بأربع مباريات ويلعب النصر مع العين، والفجيرة مع شباب الأهلي، وكلباء مع الوحدة، وعجمان مع خورفكان.

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