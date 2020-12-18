راشد بن حميد: «الأبيض» يحتاج إلى مساندة الجميع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المرحلة المقبلة في مسيرة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تتطلب جهوداً مضاعفة من أعضاء الجهازين الإداري والفني، واللاعبين الذين سيتم اختيارهم لتمثيل المنتخب، مطالباً الجميع بالوقوف خلف المنتخب، ودعمه للوصول إلى الأهداف المنشودة.

جاء ذلك خلال لقائه أمس، مع الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني، الذي وصل إلى الدولة لقيادة «الأبيض» خلال الفترة المقبلة، التي تشهد خوض المباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي تنطلق مارس المقبل، حيث يواجه الأبيض نظيره منتخب ماليزيا 25 مارس، في الدولة، ويلعب مع منتخب إندونيسيا في جاكرتا يوم 30 من الشهر نفسه، ويستضيف يومي 7 و15 يونيو المقبل، منتخبي تايلاند وفيتنام، حضر اللقاء يوسف حسين النائب الثاني لرئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، ومحمد بن هزام الأمين العام للاتحاد.

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ووقع مارفيك أمس رسمياً، عقد توليه قيادة «الأبيض»، بحضور محمد بن هزام، ويتابع المدرب اليوم مباراة النصر والعين في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، في استاد آل مكتوم، بحضور جهازه المساعد، وتابع الجهاز الفني للمنتخب أحداث مباراة الوصل والجزيرة باستاد زعبيل، في افتتاح الجولة.

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