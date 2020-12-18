تطبيق التوقيت الشتوي بداية من الجولة 12

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين برئاسة حسن المري عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية في اجتماعها «عن بُعد» بدء العمل بالتوقيت الشتوي لمباريات دوري الخليج العربي اعتباراً من الجولة 12، وتقام المباريات الأولى في الخامسة مساء، على أن تقام المباريات المسائية في الثامنة مساء،وتقرر إجراء تعديل على موعد إقامة الجولة 13 لتقام يومي 15 و16 يناير المقبل بدلاً من 4 و5 يناير، وجاء التعديل بناء على طلب اتحاد الكرة، نظراً لتجمع المنتخب في الفترة من 2 إلى 12 يناير. وتقرر إقامة مباريات ذهاب دور الثمانية لكأس الخليج العربي، يومي 7 و8 يناير المقبل، ومباريات الإياب يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

وتقام مباراة كأس السوبر، بين الشارقة وشباب الأهلي 22 يناير المقبل باستاد آل مكتوم بنادي النصر.

موعد

وأعلنت اللجنة الفنية موعد بداية الدور الثاني من الدوري، حيث تقام الجولة 14 يومي 29 و 30 يناير 2021، وسيتم إعلان جدول المباريات فور تحديد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمواعيد دوري أبطال آسيا. وناقشت اللجنة تحديات الفترة المقبلة، وأهمها عدم تحديد الاتحاد الآسيوي لنظام دوري أبطال آسيا ومواعيد المباريات، وذلك بعد تأجيلها إلى أبريل 2021، وتعد تجمعات المنتخب الوطني من اهم التحديات،وأكدت اللجنة الفنية حرصها على توفير الدعم الكامل لمتطلبات الجهاز الفني للمنتخب ولجنة المنتخبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز