النصر والعين.. قمة الكبار

المصدر: العين - طلحة عبدالله، دبي - عدنان الغربي

يستضيف النصر نظيره العين، الساعة التاسعة مساء اليوم، لحساب الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم، في لقاء يحمل عنوان «قمة الكبار»، سيكون حافلاً بالإثارة والمتعة في ظل أهمية النتيجة للفريقين، فالعميد يسعى لتعزيز موقعه ضمن أندية المقدمة وتشديد الملاحقة على الشارقة المتصدر وغير مستعد لإهدار المزيد من النقاط في سباق المنافسة على اللقب، في المقابل يدرك الزعيم أن الخسارة ستأزّم وضعه الحالي وتبعده بشكل كبير عن المنافسة على المركز الأول.

ويحتل النصر المركز الثالث في دوري الخليج العربي بـ20 نقطة وبفارق الأهداف عن الجزيرة الوصيف، فيما يحتل العين المركز السادس بـ15 نقطة.

وشدد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر على أهمية مباراة العين، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن الترتيب الحالي للعين وسط الجدول إلا أنه يبقى فريقاً كبيراً ومنافساً شرساً وقوياً في كل الظروف التي يمر بها، وقال: نعلم أن العين عانى من غيابات، لكنه سيأتي إلى النصر معززاً بأفضل تشكيلة وبطموح الفوز.

بدوره يأمل العين في العودة للانتصارات ومصالحة جماهيره، وأكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، جهوزية فريقه للحد من خطورة النصر، بعد التدريبات التي أجراها الفريق أخيراً، وأوضح أن لقاءات العين والنصر لها خصوصيتها ودائماً ما تحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين.

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