الفجيرة وشباب الأهلي.. مهمة صعبة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل، دبي- إيهاب زهدي

يحل فريق شباب الأهلي ضيفاً على الفجيرة في مباراة صعبة على الطرفين، حيث يطمح الفريقان في استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادل فرسان دبي آخر مباراتين أمام الشارقة والظفرة، وكذلك هزيمة الذئاب أمام الجزيرة والنصر.

ويفتقد الفجيرة جهود أربعة لاعبين مؤثرين لأسباب مختلفة، على غرار الإعارة التي ستغيب الثنائي حمدان ناصر والبرازيلي أوليفيرا القادمين من شباب الأهلي، فيما سيغيب المحترف رولي بداعي البطاقة الحمراء التي نالها خلال مباريات ثمن نهائي كأس رئيس الدولة وستبعد الإصابة اللاعب بلال يوسف.

ويحتل الفجيرة المركز الـ12 وتبدو وضعية الفريق غير مطمئنة.

وقال الصربي غوران مدرب الفجيرة إن فريقه أخذ وقتاً كافياً للتحضير لمباراة اليوم، وأضاف: كنا نحتاج لهذا الوقت لإعادة تأهيل اللاعبين في أعقاب ضغط المباريات المتواصل خلال الجولات الماضية.

وتابع: تنتظرنا مباراة مهمة أمام شباب الأهلي الذي يعد من الفرق الممتعة في دورينا.

على الطرف الآخر يسعى شباب الأهلي إلى بدء عهد المدرب مهدي علي، بفوز يعيد بريق الأمل، وعلى الرغم من فارق النقاط الكبير بين شباب الأهلي والمتصدر، إلا أن مدربه مهدي، يرى أنه لا مستحيل في كرة القدم، وأن الفريق قادر على العودة إلى المنافسة، ويقول: «ينتظرنا عمل كبير، ونحن مطالبون بتصحيح مسار الفريق».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز