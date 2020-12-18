كلباء والوحدة.. مواجهة الغيابات

المصدر: كلباء - محمد فضل، أبوظبي - محمد صادق

يستقبل كلباء بملعبه فريق الوحدة في مباراة يتطلع من خلالها لاعبو النمور لمواصلة مسيرتهم الناجحة في الدوري بعد تحقيقهم لنتائج غير مسبوقة بعد أن خاضوا 6 مباريات متتالية من 9 حققوا الفوز في خمس مع تعادل وحيد ليرتقي الفريق للمركز الرابع برصيد 16 نقطة.

ويغيب عن مواجهة اليوم عدد من اللاعبين المؤثرين في كلا الفريقين، إذ يفتقد مدرب كلباء داسيلفا لجهود ثلاثة لاعبين على رأسهم التوغولي ملابا الموقوف بقرار لجنة الانضباط، التي أوقفت اللاعب لـ3 مباريات، ويتوقع أن يكون أحمد عامر بديلاً له، كما سيغيب أيضاً اللاعب أحمد جشك لنيله البطاقة الحمراء أمام الإمارات في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، والإيطالي سانتيني للسبب نفسه.

وفي صفوف العنابي سيغيب أربعة لاعبين هم محمد برغش ولوفانور وتيم ماتافز، والمدافع فارس جمعة.

ووصف خورخي داسيلفا مدرب كلباء فريق الوحدة بالقوي والذي يجيد اللعب الجماعي ولكن عزيمة لاعبيه تحفزهم على مواصلة مشوار الانتصارات. على الطرف الآخر أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الوحدة، أن مواجهة اتحاد كلباء تعد بمثابة «مفترق طرق»، وقال: «بالتأكيد المباراة صعبة خاصة في ظل غياب عدد من الأساسيين ولكن لدينا عناصر مستعدة لتقديم كل ما لديها من أجل الفوز، ويتوجب علينا اللعب بتركيز عال واستغلال الفرص المتاحة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز