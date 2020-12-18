عجمان وخورفكان.. الهروب من القاع

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، خورفكان- محمد فضل

سيكون استاد راشد بن سعيد على موعد في التاسعة من مساء اليوم مع أقوى مواجهات فرق القاع في دوري الخليج العربي في ختام الجولة العاشرة بين صاحب الأرض عجمان وضيفه خورفكان في مواجهة لا يقبل فيها كل طرف بغير الفوز والحصول على 3 نقاط تبعده قليلاً من المنطقة الخطرة في الجدول، لا سيما والفارق نقطتين فقط بين الفريقين، عجمان في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وخورفكان في المركز 11 برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين.

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، على أهمية مواجهة الجولة العاشرة أمام ضيفه خورفكان اليوم، ولكنه رفض ربط نتيجتها بملامح الهبوط من دوري الخليج العربي هذا الموسم، مشيراً إلى أن المباراة مهمة للغاية بين اثنين من المنافسين على البقاء ولكن الوقت مبكر لربط النتيجة بحسابات الهبوط لكون المسابقة يتبقى فيها 17 مباراة.

بدوره يتطلع خورفكان لمحو آثار هزيمته الأخيرة أمام كلباء والتي أبقته في دائرة الخطر، وسيعتمد زاناردي مدرب خورفكان على نفس الوجوه التي خاضت المباريات الأخيرة وتبدو الرغبة كبيرة وسط اللاعبين بتجنب الهزيمة السابعة في المسابقة.

بدوره أكد البرازيلي، كايو زاناردي مدرب فريق خورفكان، صعوبة المواجهة والتي تعتبر واحدة من أربع مباريات تبقت للفريق في الدور الأول، وبالتأكيد، هناك حاجة إلى الفوز في هذه الجولات. وأضاف: «الخطأ ممنوع أمام عجمان، نلعب أمام فريق لديه نفس ظروفنا، ولا يمكن الاستهانة به».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز