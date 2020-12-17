الوصل يتجرع مرارة الهزيمة أمام الجزيرة

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير سالم خميس

تجرع فريق الوصل الأول لكرة القدم، مرارة الهزيمة أمام ضيفه الجزيرة بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الخميس ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، ليرتفع رصيد الجزيرة إلى النقطة 23، فيما تجمد رصيد الإمبراطور عند النقطة 12، في الظهور الأول لمدربه الجديد البرازيلي اودير هيلمان، وأمام انظار الهولندي مارفيك مدرب منتخب الإمارات الوطني، الذي شهد المباراة من على مدرجات ملعب الفهود بزعبيل.

تقنية "الفار"

سجل ثلاثية الجزيرة، ميلوس وسالم راشد وزايد العامري "ق 2 و21 و51" على التوالي، وسجل للفهود، فابيو ليما "ق 31 و80" بعد العودة لتقنية "الفار".

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