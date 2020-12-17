مدرب حتا: الظفرة عاقبنا على الخطأ

المصدر: أبوظبي: احمد عيسى

أكد فلاديمير مدرب حتا أن الظفرة عاقب فريقه على الخطأ الوحيد الذي أرتكبه في اللقاء بالإستفادة منه وإحراز هدف فوز الذي أنتهت عليه مباراة الفريقين اليوم في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي.

وقال فلاديمير أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة واتيحت لهم عدة فرصة كانت أخطرها في الدقائق الأخيرة وأضاف: لكن حارس مرمى الظفرة نجح في ابعاد الكرة كما تصدى لعدد من التهديفات.

وقال مدرب حتا أنه رغم الخسارة التاسعة لكنه يرى أن فريقه قادر على البقاء بالدوري اذا واصل بذات المستوى الذي قدمه أمام الظفرة وأضاف: مطلوب أن نواصل بذات الكفاءة وأن نضاعف من جهدنا في العشرين يوما المقبلة، اذا فعلنا ذلك سيكون بإمكاننا البقاء بالدوري.



بدوره قال الصربي الكسندر فيلسوفيتش مدرب الظفرة أن فريقه أستحق الفوز على حتا وأنه حصد ثمار جهد لاعبيه لانهم وحسب قوله قاتلوا في أرضية الملعب أمام منافس سعى للفوز بقوة، وذكر الكسندر أنه لم يتفاجأ بالمستوى الذي قدمه حتا لانه شاهده في المباريات السابقة ويعرف أنه يضم عناصر مميزة رغم أنه يمتلك نقطة واحدة في رصيده.

وأكد الكسندر أنه سعيد بالوصول إلى النقطة الـ 15 وأن ذلك يجب أن يمنح لاعبيه دافعا أقوى لحصد المزيد من النقاط قبل نهاية النصف الأول من الدوري وأضاف: لدينا 3 مباريات مهمة يجب أن نعمل خلالها على تحقيق الإنتصارات حتى نصل إلى مركز جيد في ترتيب الدوري.

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