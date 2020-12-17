بني ياس يذيق الشارقة الخسارة الأولى بهدف "مارادوني" لأبو ناموس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير أحمد بدوان

قاد البديل أحمد شحدة أبو ناموس، فريقه بني ياس لفوز ثمين وغالٍ على حساب ضيفه الشارقة، بهدف مقابل لا شيء، في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، ليلحق السماوي بـ" الملك" الخسارة الأولى في المسابقة هذا الموسم.

وسجل أبو ناموس هدفاً "مارادونياً" في الدقيقة 80 بعد أقل من دقيقتين من نزوله بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب وراوغ 4 مدافعين من الشارقة لينفرد بالمرمى ويضعها بثقة على يمين الحارس عادل الحوسني.

بهذا الفوز رفع بني ياس رصيده إلى 19 نقطة في جدول الترتيب ويتقدم للمركز الرابع بعدما قلص الفارق إلى 4 نقاط مع الشارقة المتصدر الذي تجمد رصيده عند 23 نقطة بعد أن مني بخسارته الأولى الموسم الحالي.

وغلب الأداء التكتيكي على أغلب فترات المباراة خاصة من جانب فريق بني ياس الذي لجأ إلى التأمين الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة في ظل استحواذ لاعبي الشارقة على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى فهد الظنحاني باستثناء فرصة محققة لكايو لوكاس في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول الشارقة تكثيف ضغطه الهجومي على أصحاب الأرض إلا أن دفاع بني ياس كان لمحاولات "الملك" بالمرصاد، قبل أن ينجح البديل أبو ناموس في خطف الفوز وثلاث نقاط غالية لبني ياس.

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