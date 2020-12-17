الظفرة يعود للاتصارات ويعمق جراح حتا

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أضاف الظفرة 3 نقاط إلى رصيده بدوري الخليج العربي بعد الفوز الذي حققه على ضيفه حتا بهدف البرازيلي دينلسون في الدقيقة 61 من لقاء الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة العاشرة من المنافسة، ليكون الفوز الأول لفارس الظفرة بعد 3 جولات أنتهت بخسارة وتعادلين رافعا رصيده إلى 15 نقطة، فيما واصل حتا نزيف النقاط وتلقى خسارته التاسعة في المنافسة ليبقى بدون إنتصار مكتفيا بنقطة واحدة في ذيلية الترتيب.



وخلال مجريات الشوط الأول نال حتا الأفضلية ببداية هجومية عكست رغبته القوية في إنتزاع فوزه الأول في المنافسة، ونجح في قيادة عدد من الهجمات التي عابها كثرة التحضير في منطقة المنافس، بجانب غياب اللمسة الأخيرة عند مواجهة المرمى ما أفقد الفريق صفة الخطورة في هجماته بإستثناء تهديف موسوندا في الدقيقة 15 من بداية اللقاء والتي كانت في طريقها للمرمى ولكنها إصطدمت بالمدافع عصام العدوة وغادرت إلى ركنية، بالمقابل فان الظفرة احتفظ بطريقة المعهودة في اللعب المتوازن والتركيز على الجانب الدفاعي مع الهجمات المرتدة التي كانت بعيدة عن الخطورة لعدم فعالية الثنائي دينلسون وروشوفيل لتنتهي الحصة الأول سلبية في الأداء والأهداف.

وعاد الظفرة في الشوط الثاني بمستوى أفضل بعد تنظيم صفوفه، ليكون صاحب المبادرة الهجومية لينجح مبكرا في تهديد مرمى حتا عن طريق ياسين البخيت الذي واجه المرمى لكنه لم يتعامل مع الكرة بشكل جيد، وأعقبه روشوفيل بتهديفة قوية مرت جوار القائم الأيسر. وأثمرت هجمات فارس الظفرة عن الهدف الأول بواسطة البرازيلي دينلسون في الدقيقة 61 والذي تم إحتسابه بعد التأكد من حكام الفيديو.

وبعد الهدف أستشعر حتا الخطورة وكثف من طلعاته الهجومية، ولاحت له فرصة التعادل من تهديفة سعيد جاسم ولكن خالد السناني تصدى لها، بجانب تسديدة من حمد إبراهيم ذهبت بعيدا عن الخشبات الثلاث، وواصل الأعصار تفوقه وحاول كثيرا البحث عن التعادل وسط تراجع الظفرة للمنطقة الدفاعية، وأنقذ خالد السناني مرماه من هدف مؤكد عندما أبعد رأسية سعيد جاسم القوية ببراعة إلى ضربة ركنية، وكاد الظفرة أن يضيف الهدف الثاني في الزمن المهدر من هجمة مرتدة سريعة لكن دينلسون ختم الهجمة بتهديفة ضعيفة، ليحاول بعدها حتا الإستفادة من الوقت المتبقي لتعديل النتيجة ولاحت فرصة لموسوندا الذي هدف كرة قوية لكنها مرت جوار القائم، ليعلن بعدها الحكم عن نهاية اللقاء بفوز الظفرة بهدف.

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