المحترفين الإماراتية تحدد موعد انطلاقة الدور الثاني 29-30 يناير المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين الإماراتية اجتماعها الدوري الخامس لموسم 2020-2021 برئاسة حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية وحضور جميع الأعضاء، وذلك ظهر اليوم 17 ديسمبر الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد".

وناقشت اللجنة التحديات التي تواجهها خلال الفترة القادمة، وأهمها عدم تحديد الاتحاد الآسيوي لنظام مسابقة دوري أبطال آسيا وكذلك مواعيد المباريات، وذلك بعد تأجيلها إلى أبريل 2021، بالإضافة إلى تجمعات المنتخب الوطني، حيث حرصت اللجنة الفنية على توفير الدعم الكامل لمتطلبات الجهاز الفني للمنتخب ولجنة المنتخبات.

وأعلنت فنية المحترفين عن حزمة من القرارات، تشمل بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الجولة 12 من مسابقة دوري الخليج العربي، حيث ستقام المباريات الأولى في الخامسة مساء، على أن تقام المباريات المسائية في الثامنة مساء.

كما تقرر إجراء تعديل على موعد إقامة الجولة 13 من بطولة دوري الخليج العربي لتقام في 15 و16 يناير المقبل بدلا من التاريخ المحدد سابقا ( 4 و5 يناير) وذلك بناء على طلب من اتحاد الكرة، نظرا لتجمع المنتخب في الفترة من 2 إلى 12 يناير 2021 .

وعلى صعيد مسابقة كأس الخليج العربي، تقرر إقامة مباريات ذهاب الدور الثمانية في 7 و8 يناير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في 25 و26 من الشهر نفسه.

أما بطولة كأس سوبر الخليج العربي، التي ستجمع فريقي الشارقة وشباب الأهلي فستقام في 22 يناير المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وأعلنت اللجنة الفنية عن موعد بداية الدور الثاني من مسابقة دوري الخليج العربي، حيث تقام الجولة 14 في 29-30 يناير المقبل، وسيتم الإعلان عن جدول المباريات كاملا فور تحديد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمواعيد مسابقة دوري أبطال آسيا.

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